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Врач Колоскова посоветовала использовать влажную маску при смоге

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Заведующая отделением Сергиево-Посадской районной больницы Ирина Колоскова порекомендовала в условиях смога отказаться от прогулок, а на улице использовать влажную маску, которая защитит от вредных веществ.
Врач Колоскова посоветовала использовать влажную маску при смоге
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarGeorgiev

Об этом она сказала в беседе с РИАМО.

Врач также порекомендовала воздержаться от прогулок с детьми. При этом, по её словам, пить больше воды, чем обычно, не нужно, так как предметы гари жидкостью нейтрализовать нельзя.

Колоскова отметила, что защититься от духоты и смога помогут и кондиционеры с системой очистки воздуха.

Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что причиной тому стали лесные пожары в Рязанской области.

Ранее URA.RU передавало, что в Гидрометцентре Челябинской области предупредили жителей о ночных заморозках до -3 °С 18 и 19 августа.

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