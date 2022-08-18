Россияне рассказали, что им необходимо для счастья

Аналитики выяснили, чего россиянам не хватает для счастья. Согласно данным опроса, 93% россиян хотели изменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Таковы результаты исследования сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, которые есть в распоряжении RT.

Так, чаще всего участники исследования заявляли о необходимости роста зарплаты (78%), смены работы (43%) и освоения дополнительных знаний (38%).

Отмечается, что для более трети россиян необходим хороший отдых (30%), а 19% выручит обычная прогулка по парку или лесу.

Повышение в должности отмечено 17% россиян, и такой же процент опрошенных называли премию, пояснили специалисты.

Кроме того, для 16% респондентов рецептом для того, чтобы стать счастливыми, станет появление нового хобби, а для 14% — помощь врача или коуча.

У 13% жизнь улучшится с появлением новых друзей, для каждого десятого (11%) — с появлением нового партнёра.

Помимо этого, как рассказали аналитики, зумеры (18—25 лет) мечтают о реализации собственного творческого потенциала (70%).

Поколению миллениалов (25—34 года) хочется обрести душевное равновесие (46%) и наладить отношения с родными и близкими (41%).

Самой желанной сферой, в которой необходимы изменения для бэби-бумеров (42—57 лет), становится здоровье (54%) — общее самочувствие, энергия и здоровый образ жизни.

Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, приняли участие около 2,6 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее стало известно, что самые счастливые люди живут в Петербурге, Москве и Владивостоке.