Опрос: самые счастливые люди живут в Петербурге, Москве и Владивостоке
- РИА Новости
31% оценили свой уровень счастья на четвёрку — это жители столицы. Такую же оценку дали 29% петербуржцев и 17% краснодарцев.
Респонденты, отметившие средний уровень счастья, оказались жителями Северной столицы России. Каждый пятый указал, что проживает в Москве, 15% опрошенных являются жителями Казани.
Опрос провёл сервис «Работа.ру», в нём приняли участие более 3 тыс.человек из всех регионов России.
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