Опрос: самые счастливые люди живут в Петербурге, Москве и Владивостоке

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Дарья Ускова
Согласно данным опроса, каждый третий считающий себя очень счастливым живёт в Санкт-Петербурге. Граждане, также оценившие свой уровень счастья на пять баллов, проживают в Москве и Владивостоке (28% и 23% соответственно).
Опрос: самые счастливые люди живут в Петербурге, Москве и Владивостоке
  • РИА Новости

31% оценили свой уровень счастья на четвёрку — это жители столицы. Такую же оценку дали 29% петербуржцев и 17% краснодарцев.

Респонденты, отметившие средний уровень счастья, оказались жителями Северной столицы России. Каждый пятый указал, что проживает в Москве, 15% опрошенных являются жителями Казани.

Опрос провёл сервис «Работа.ру», в нём приняли участие более 3 тыс.человек из всех регионов России.

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