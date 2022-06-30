Опрос: самые счастливые люди живут в Петербурге, Москве и Владивостоке

Согласно данным опроса, каждый третий считающий себя очень счастливым живёт в Санкт-Петербурге. Граждане, также оценившие свой уровень счастья на пять баллов, проживают в Москве и Владивостоке (28% и 23% соответственно).

РИА Новости

31% оценили свой уровень счастья на четвёрку — это жители столицы. Такую же оценку дали 29% петербуржцев и 17% краснодарцев. Респонденты, отметившие средний уровень счастья, оказались жителями Северной столицы России. Каждый пятый указал, что проживает в Москве, 15% опрошенных являются жителями Казани. Опрос провёл сервис «Работа.ру», в нём приняли участие более 3 тыс.человек из всех регионов России. Ранее россияне выбрали самые красивые города страны.