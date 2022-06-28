Власти Владивостока рассказали о работе по благоустройству города

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Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал о работе по благоустройству города.
Власти Владивостока рассказали о работе по благоустройству города
  • РИА Новости

Об этом сообщает zr.media.

Как отметил Шестаков, работы ведутся системно, с использованием всех возможностей федеральных и региональных проектов.

«Благодаря созданию новых общественных пространств город приобретает черты столичности и становится привлекательным для туристов», — заявил он.

По словам мэра, благодаря поддержке краевых и федеральных органов власти удалось привлечь более 12 млрд рублей на развитие города.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».

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