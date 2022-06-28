Власти Владивостока рассказали о работе по благоустройству города
- РИА Новости
Об этом сообщает zr.media.
Как отметил Шестаков, работы ведутся системно, с использованием всех возможностей федеральных и региональных проектов.
«Благодаря созданию новых общественных пространств город приобретает черты столичности и становится привлекательным для туристов», — заявил он.
По словам мэра, благодаря поддержке краевых и федеральных органов власти удалось привлечь более 12 млрд рублей на развитие города.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».