Власти Владивостока рассказали о работе по благоустройству города

Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал о работе по благоустройству города.

Об этом сообщает zr.media.

Как отметил Шестаков, работы ведутся системно, с использованием всех возможностей федеральных и региональных проектов.

«Благодаря созданию новых общественных пространств город приобретает черты столичности и становится привлекательным для туристов», — заявил он.

По словам мэра, благодаря поддержке краевых и федеральных органов власти удалось привлечь более 12 млрд рублей на развитие города.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».