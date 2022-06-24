Россияне выбрали самые красивые города страны

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По данным исследования сервиса «Работа.ру», россияне признали Санкт-Петербург, Москву и Казань самыми красивыми городами страны.
Россияне выбрали самые красивые города страны
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Hicks

Об этом сообщают «Известия».

Как уточняется, за Санкт-Петербург проголосовал 51% опрошенных. Туристы любят его в том числе за сервис, красивую архитектуру и улицы, исторические места.

Второе место заняла Москва (31%). Столица привлекает путешественников архитектурой, парками, благоустроенными зонами отдыха.

Третье место разделили Казань и Сочи, набравшие по 29% голосов.

Также в топ вошли Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток и Тюмень.

Со своей стороны, как сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы, обороты столичных гостиниц за первые пять месяцев 2022 года выросли на 35,4% по сравнению с аналогичными показателями 2021-го.

Наибольший рост оборотов был зафиксирован в мае. Увеличения числа туристов в Москве ожидают и в летние месяцы.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о ценах на отдых в республике.

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