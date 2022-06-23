Власти Крыма рассказали о ценах на отдых в республике

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о ценах на отдых в республике.

«Ценообразование динамическое. Чем ближе к дате выезда, тем цена может быть выше. Очень разная стоимость, она зависит от самого класса поезда и от периода, но если мы говорим о плацкартных вагонах, там порядка 3,5 тыс. рублей стоит в одну сторону, а если это купе — то от 5 тыс. рублей», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Волченко, около 30% турпотока формируется организованными туристами.

«Кроме того, есть тур с автобусными путешествиями, есть предложения также с трансферов. Порядка 30—35 тыс. рублей на двоих будет стоить отель три звезды с завтраками», — отметил министр.

По его словам, через Крымский мост обеспечено около 60% автомобильного сообщения.

«Туристов на автомобилях нельзя называть неорганизованными, потому что люди бронируют размещение в санаториях или отелях и доезжают туда на своём транспорте», — заключил министр.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.