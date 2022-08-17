Пять человек в Приангарье попали в больницу из-за возможного отравления

Представитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области заявил, что в городе Усолье-Сибирском пять человек госпитализировали с признаками отравления после того, как они употребили еду из службы доставки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Пять человек с признаками отравления госпитализированы в городе Усолье-Сибирском. Предварительно известно, что они заказывали еду из службы доставки. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник.

Уточняется, что для установки службы доставки еды привлечена полиция.

В июле сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с отравлением детей в лагере «Юность» в Приморском крае.