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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморском крае

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с отравлением детей в лагере «Юность» в Приморском крае.
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморском крае
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК России.

«Бастрыкин поручил следственным органам СК России по Приморскому краю возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере «Юность». По предварительным данным, были госпитализированы более 40 несовершеннолетних», — отмечается в заявлении.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее стало известно, что в больницы Владивостока и Артёма в Приморском крае госпитализировали 35 детей и одного взрослого с подозрением на пищевое отравление.

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