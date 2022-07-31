Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отравления детей в лагере в Приморском крае

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с отравлением детей в лагере «Юность» в Приморском крае.

Об этом говорится на сайте СК России.

«Бастрыкин поручил следственным органам СК России по Приморскому краю возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в лагере «Юность». По предварительным данным, были госпитализированы более 40 несовершеннолетних», — отмечается в заявлении.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее стало известно, что в больницы Владивостока и Артёма в Приморском крае госпитализировали 35 детей и одного взрослого с подозрением на пищевое отравление.