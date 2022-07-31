ТАСС: 35 детей госпитализированы после отравления в детском лагере в Приморье

В больницы Владивостока и Артёма в Приморском крае госпитализировали 35 детей и одного взрослого с подозрением на пищевое отравление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморья.

«Госпитализированы 35 детей в больницы Артёма и Владивостока, а также один взрослый в инфекционную больницу Владивостока. Всем пациентам оказывается медицинская помощь», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что массовое отравление случилось в детском лагере «Юность», расположенном в Артёме.

Ранее стало известно, что в Верхневилюйском районе Якутии пищевое отравление получили 13 несовершеннолетних и один взрослый.

Предположительно, они могли съесть некачественную еду на республиканском празднике «Ысыах Олонхо».