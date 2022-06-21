Прокуратура начала проверку по факту пищевого отравления 13 несовершеннолетних в Якутии

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В Верхневилюйском районе Якутии пищевое отравление получили 13 несовершеннолетних и один взрослый. Предположительно, они могли съесть некачественную еду на республиканском празднике «Ысыах Олонхо».

«По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района организовала проверку по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения граждан с признаками пищевого отравления», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Верхневилюйского района.

Уточняется, что все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, им была оказана медицинская помощь.

Ведомство установит, были ли в день праздника нарушены положения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения или защите прав потребителей.

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