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В Челябинской области прокуратура проверит лагерь после отравления детей

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В Челябинской области прокуратура проверит оздоровительный лагерь «Еланчик» после того, как там отравились дети.
В Челябинской области прокуратура проверит лагерь после отравления детей
  • © Прокуратура Челябинской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр надзорного ведомства.

«2 августа в медицинский пункт детского оздоровительного лагеря «Еланчик» обратились несовершеннолетние с жалобами на плохое самочувствие, предположительно, вызванное отравлением», — заявили в пресс-центре.

Прокурор Миасса Алексей Путилов незамедлительно выехал на место происшествия.

В июле сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с отравлением детей в лагере «Юность» в Приморском крае.

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