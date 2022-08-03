В Челябинской области прокуратура проверит лагерь после отравления детей

В Челябинской области прокуратура проверит оздоровительный лагерь «Еланчик» после того, как там отравились дети.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр надзорного ведомства.

«2 августа в медицинский пункт детского оздоровительного лагеря «Еланчик» обратились несовершеннолетние с жалобами на плохое самочувствие, предположительно, вызванное отравлением», — заявили в пресс-центре.

Прокурор Миасса Алексей Путилов незамедлительно выехал на место происшествия.

В июле сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с отравлением детей в лагере «Юность» в Приморском крае.