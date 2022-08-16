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Большинство опрошенных россиян отметили влияние профдеятельности на своё здоровье

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Директор по маркетингу и продажам «Сбер Еаптеки» Наталья Паршикова рассказала, представители каких специальностей чаще остальных сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за работы.
Большинство опрошенных россиян отметили влияние профдеятельности на своё здоровье
  • Gettyimages.ru

Об этом она сообщила в разговоре с Life.ru, ссылаясь на данные исследования «Сбер Еаптеки» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Так, 57% опрошенных отмечают, что их профессиональная деятельность влияет на физическое и психологическое состояние. Среди популярных проблем респонденты, в частности, назвали тревожность и бессонницу.

С проблемами со здоровьем сталкивается 31% специалистов по недвижимости, сельскому хозяйству (26%) и продажам (22%).

Влияние профессии на здоровье также отмечают работники сферы управления персоналом и HR-специалисты (86%), юристы (83%), IT-специалисты (82%), бухгалтеры и секретари (по 81%), маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (79%).

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