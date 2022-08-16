Эндокринолог Русанов заявил, что ожирение может привести к диабету

Врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов рассказал, к каким заболеваниям может привести ожирение.

Как уточнил эксперт в разговоре с «Известиями», ожирение представляет собой хроническое заболевание, связанное с избытком подкожно-жировой клетчатки.

По его словам, ожирение является частью метаболического синдрома.

Оба эти состояния могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт), к болезням печени и желчевыводящих путей, к онкологическим заболеваниям, сахарному диабету второго типа, синдрому обструктивного апноэ сна, нарушениям половой функции у мужчин и женщин, включая бесплодие, добавил Русанов.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.