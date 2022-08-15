Иммунолог Ярцева напомнила о необходимости вакцинации перед осенним сезоном

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что в преддверии осени следует привиться против коронавируса, гриппа, а части россиян — ещё и против пневмококка.

Пневмококковая вакцина нужна ряду людей по возрасту, в их числе курильщики, аллергики, люди с хроническими заболеваниями лёгких, сказала врач в беседе с URA.RU.

Также, по её словам, нужно вакцинироваться против коронавируса и гриппа.

Она допустила, что осенью в России ожидается подъём заболеваемости гриппом.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.