военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Иммунолог Ярцева напомнила о необходимости вакцинации перед осенним сезоном

Короткая ссылка
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что в преддверии осени следует привиться против коронавируса, гриппа, а части россиян — ещё и против пневмококка.
Иммунолог Ярцева напомнила о необходимости вакцинации перед осенним сезоном
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Khorkova / EyeEm

Пневмококковая вакцина нужна ряду людей по возрасту, в их числе курильщики, аллергики, люди с хроническими заболеваниями лёгких, сказала врач в беседе с URA.RU.

Также, по её словам, нужно вакцинироваться против коронавируса и гриппа.

Она допустила, что осенью в России ожидается подъём заболеваемости гриппом.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить