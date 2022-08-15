Иммунолог Ярцева напомнила о необходимости вакцинации перед осенним сезоном
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Пневмококковая вакцина нужна ряду людей по возрасту, в их числе курильщики, аллергики, люди с хроническими заболеваниями лёгких, сказала врач в беседе с URA.RU.
Также, по её словам, нужно вакцинироваться против коронавируса и гриппа.
Она допустила, что осенью в России ожидается подъём заболеваемости гриппом.
Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.