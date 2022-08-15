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Автоэксперт оценил предложение ограничить скорость электросамокатов перед переходами

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Дарья Ускова
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева ограничить до 5 км/ч скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом.
Автоэксперт оценил предложение ограничить скорость электросамокатов перед переходами
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По мнению эксперта, данное предложение едва ли реализуемо ввиду невозможности обеспечения контроля скорости электросамокатов.

«Первое, с чего нужно начинать на всех средствах индивидуальной мобильности, это учёт владельцев. И тогда уже можно хоть что-то контролировать. Пока этого не будет, все инициативы по внедрению страховки или каких-то других ограничений будут абсолютно бессмысленной затеей», — рассказал Канаев.

Без системы учёта контролировать безопасность движения на электросамокатах невозможно, считает специалист.

Ранее депутат Хамзаев предложил ограничить до 5 км/ч скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом.

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