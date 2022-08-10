Депутат Власов предложил ограничить использование телефонов курьерами на электросамокатах

Депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам служб доставки использовать телефоны без специальных креплений во время движения на электротранспорте. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что одной из главных категорий пользователей электросамокатов и электровелосипедов в настоящее время стали курьеры служб доставки, которые, как правило, используют пешеходную зону и двигаются на значительной скорости.

При этом нередко, как он заметил, во время движения курьеры используют телефон без специальных удерживающих средств: изучают маршрут движения, звонят клиенту и т. д. Эти действия, по его мнению, отвлекают их и создают непосредственную угрозу для других пешеходов, учитывая весовые и скоростные характеристики используемых средств передвижения.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения на использование телефона без специальных удерживающих средств водителями электротранспорта, используемого в коммерческих целях», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время в соответствии с п. 2.7 Правил дорожного движения водителям автомобилей запрещено пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

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