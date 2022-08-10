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Депутат Власов предложил ограничить использование телефонов курьерами на электросамокатах

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам служб доставки использовать телефоны без специальных креплений во время движения на электротранспорте. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
Депутат Власов предложил ограничить использование телефонов курьерами на электросамокатах
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что одной из главных категорий пользователей электросамокатов и электровелосипедов в настоящее время стали курьеры служб доставки, которые, как правило, используют пешеходную зону и двигаются на значительной скорости.

При этом нередко, как он заметил, во время движения курьеры используют телефон без специальных удерживающих средств: изучают маршрут движения, звонят клиенту и т. д. Эти действия, по его мнению, отвлекают их и создают непосредственную угрозу для других пешеходов, учитывая весовые и скоростные характеристики используемых средств передвижения.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения на использование телефона без специальных удерживающих средств водителями электротранспорта, используемого в коммерческих целях», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время в соответствии с п. 2.7 Правил дорожного движения водителям автомобилей запрещено пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

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