Автоэксперт Моржаретто высказался о необходимости введения штрафов для водителей электросамокатов

Автоэксперт Игорь Моржаретто высказался о необходимости введения штрафов для водителей электросамокатов.

«Я считаю, что электросамокаты нужно приравнять к транспортным средствам категории «М», независимо от их мощности. Ими нельзя управлять детям или лицам, не имеющим на это прав и специальной экипировки», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что такое вождение может быть опасно не только для тех, кто находится за рулём без должной подготовки — много водителей электросамокатов ездят по тротуарам, что приводит к столкновениям с пешеходами.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.