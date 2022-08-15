В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами
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В обращении законодатель отметил, что за последние несколько лет использование электросамокатов и иных электрических средств индивидуальной мобильности приобрело массовый характер в крупных российских городах.
Это явление, по его мнению, требует выработки новых правил, направленных на обеспечение безопасности всех участников движения. По сообщениям средств массовой информации, зачастую ДТП с участием электросамокатов происходят в момент пересечения нерегулируемых пешеходных переходов, не оборудованных светофорами, отметил Хамзаев.
Водители автомобилей обязаны удостовериться в отсутствии пешеходов, переходящих дорогу или планирующих начать движение. Однако они не всегда могут предугадать, что в 30 м от перехода (возможно, в слепой для водителя зоне) со скоростью 20—25 км/ч к переходу движется электросамокат, который через несколько секунд появится на проезжей части и создаст угрозу ДТП, подчеркнул депутат.
«В связи с этим прошу вас поддержать инициативу об установлении ограничения скорости до 5 км/ч для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности на протяжении 30 м пешеходной зоны, предшествующей нерегулируемым пешеходным переходам» — говорится в тексте обращения.
Ранее в Госдуме предложили ограничить использование телефонов курьерами на электросамокатах.