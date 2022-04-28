В Объединении мотоциклистов России предложили добавить электросамокаты в перечень транспорта

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Председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы, президент общественной организации «Объединение мотоциклистов России «Мото-справедливость» Максим Буре предложил добавить электросамокаты в перечень транспорта.
В Объединении мотоциклистов России предложили добавить электросамокаты в перечень транспорта
  • Gettyimages.ru

«Нужно вывести электрический транспорт в рамки транспорта, потому что сегодня человек на самокате является пешеходом. Незарегистрированных случаев — великое множество», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Эксперт выразил надежду, что в этом году удастся добиться реализации инициативы и электросамокаты приравняют к транспорту, за который пользующиеся им будут нести ответственность.

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радио 1» напомнил о правилах езды на электросамокатах.

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