военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Лушникова дала советы по употреблению творога

Короткая ссылка
Диетолог-терапевт Ольга Лушникова дала советы по употреблению творога.
Диетолог Лушникова дала советы по употреблению творога
  • Gettyimages.ru
  • © elenaleonova

«Оптимальным считается соотношение кальция и жира в одном приёме пищи 1:100. Примерно такое соотношение в твороге 9% жирности. Из обезжиренных или, наоборот, очень жирных молочных продуктов кальций усваивается гораздо хуже», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, помимо жирности творога, на усвоение кальция влияет здоровье ЖКТ.

«Уменьшают усвоение кальция из кишечника избыток фосфора в пище, жирных кислот, пищевых волокон, сладостей, кофеина, недостаточный уровень витамина D в крови и другие факторы», — добавила Лушникова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить