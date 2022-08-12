Диетолог Лушникова дала советы по употреблению творога

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова дала советы по употреблению творога.

«Оптимальным считается соотношение кальция и жира в одном приёме пищи 1:100. Примерно такое соотношение в твороге 9% жирности. Из обезжиренных или, наоборот, очень жирных молочных продуктов кальций усваивается гораздо хуже», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, помимо жирности творога, на усвоение кальция влияет здоровье ЖКТ.

«Уменьшают усвоение кальция из кишечника избыток фосфора в пище, жирных кислот, пищевых волокон, сладостей, кофеина, недостаточный уровень витамина D в крови и другие факторы», — добавила Лушникова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.