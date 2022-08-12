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Гастроэнтеролог Белоусов рассказал, что в некоторых видах рыб может накапливаться ртуть

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской гастроэнтерологической ассоциации Евгений Белоусов рассказал об опасности употребления некоторых видов рыбы.
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал, что в некоторых видах рыб может накапливаться ртуть
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Tan

В беседе с «Газетой.Ru» Белоусов рассказал, что дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, королевская макрель, рувета, треска, тунец могут быть опасны из-за содержания в них ртути и других опасных веществ.

«Эти сорта рыбы накапливают ртуть в форме метилртути больше других рыб, потому что, во-первых, дольше живут, во-вторых, в их рационе присутствует больше водорослей, которые поглощают ртуть, образовавшуюся в результате метаболизма водных микроорганизмов. Рыба хорошо поглощает метилртуть, но очень медленно её выводит, так как метилртуть нерастворима в воде. Соответственно, чем дольше живёт рыба, тем больше ртути она может накопить», — объяснил врач.

Он добавил, что рыба должна проходить термическую обработку для исключения заражения глистами и паразитами при её употреблении.

Ранее в разговоре с «Москвой 24» врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, что людям с повышенным давлением важно употреблять продукты, богатые калием.

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