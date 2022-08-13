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Специалист в сфере образования рассказала, как помочь абитуриенту справиться с тревогой

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Анастасия Румянцева
Руководитель направления «Высшее образование» в Skillbox Надежда Галкина в беседе с RT рассказала, как помочь абитуриенту справиться с тревогой при поступлении в высшее учебное заведение.
Специалист в сфере образования рассказала, как помочь абитуриенту справиться с тревогой
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

«Каждый из нас слышал о ситуациях, когда родители выбирают университеты и направления обучения за детей. Хорошо, если их интересы совпадают, но так бывает не всегда. Желание первых при этом превращается в беспрерывное давление на вторых. Дети боятся не оправдать ожидания родителей, а тревога только усиливается. Взрослым важно понять, что успех самореализации ребёнка зависит от психологического комфорта и спокойствия», — подчеркнула эксперт.

Галкина добавила, что и родителям, и абитуриентам необходимо трезво оценивать ситуацию и понимать, что на бюджетные места существует конкурс.

«В топовые вузы он может достигать до 30 человек на место. Реалистичный взгляд на собственные силы и конкуренцию поможет детям избежать лишних расстройств. Поступление на бюджет — далеко не единственный вариант получения высшего образования. По возможности всегда можно рассмотреть обучение на коммерческой основе», — заявила собеседница RT.

Она пояснила, что одной из стратегий может стать и gap year, в течение которого выпускник сможет постажироваться, поработать, а затем в менее стрессовой обстановке лучше подготовиться к экзаменам.

Даже идеально подготовленные к экзаменам дети в тревожной обстановке могут показать более низкий результат, чем обычно, и сильно переживать по этому поводу, напомнила Галкина.

«Ваше спокойствие — пример для ребёнка. Попробуйте пообщаться со знакомыми, которые уже проходили через этот этап, или почитайте истории предпринимателей, которые не учились в университетах, но построили отличную карьеру. Эти истории придадут спокойствия и оптимизма», — заключила она.

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