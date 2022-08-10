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Проректор ГУУ Троицкий заявил о росте интереса студентов к магистратуре

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Проректор Государственного университета управления Александр Троицкий заявил о росте интереса студентов к обучению в магистратуре.
Проректор ГУУ Троицкий заявил о росте интереса студентов к магистратуре
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

«Несмотря на то, что мы отходим от болонской системы, произошло увеличение числа поступлений именно на магистратуру — почти в два раза больше заявлений, чем в прошлом году», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Троицкого, планируется проанализировать причины такой тенденции.

Ранее выпускница Кировского физико-математического лицея Алёна Микрюкова в беседе с progorod43 рассказала, как сдала три ЕГЭ на 300 баллов.

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