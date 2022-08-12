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Врач Морякова назвала причины пониженной температуры при COVID-19

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Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, аритмолог Скандинавского центра здоровья Юлия Морякова рассказала, почему при коронавирусе у пациента может наблюдаться снижение температуры тела, иногда до 35,5 °C.
Врач Морякова назвала причины пониженной температуры при COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Причинами могут являться: наличие хронических заболеваний, пожилой возраст, заболевание органов эндокринной системы, сообщила специалист в разговоре с «Российской газетой».

«Также снижение температуры тела может быть связано с поражением вирусом гипоталамуса, так как там находится центр терморегуляции. Понижение температуры наблюдается и в период восстановления после инфекции, так как подавляется иммунная система. Иногда рассматриваемый симптом отмечается у людей с недостаточностью иммунного ответа», — добавила Морякова.

Ранее ФАН сообщало, что в Приморском крае принято решение о вводе обязательного масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19.

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