Диетолог Соломатина посоветовала употреблять арбуз в качестве перекуса

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина дала рекомендации по употреблению арбуза.

Арбуз лучше употреблять в качестве перекуса, отдельно от остальной еды, сказала она в беседе с радио Sputnik.

«Калорийность арбуза — 25—27 ккал на 100 г, соответственно, в 1 кг в среднем содержится 250 ккал, а 2 кг — 500 ккал. Это очень большая нагрузка, причём сахарная нагрузка. Вряд ли мы израсходуем сразу эти калории. Это как очень приличный обед, но не нужно заменять арбузом обед», — отметила Соломатина.

По её словам, рекомендованная норма арбуза — 200 г за раз. Лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.