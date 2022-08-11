Агроном Викулов предупредил о рисках употребления купленных с рук овощей и фруктов
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Такая продукция может быть опасной, потому что садоводы могут использовать удобрения без меры, заявил он в разговоре с газетой «Взгляд».
Наибольшая опасность, которая может встретиться в овощах, бахчевых культурах (арбузах и дынях) и зелени, купленных не в магазине, — это нитраты, уточнил специалист.
«Да, они сами всё это вырастили, но, скорее всего, там будет повышено содержание тяжёлых металлов, фенолов и весь букет, который летит от автомобилей, с дороги, асфальта. Всё это не добавляет полезности», — заключил Викулов.
Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.