Агроном Викулов предупредил о рисках употребления купленных с рук овощей и фруктов

Агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов рассказал, почему стоит избегать покупки овощей и фруктов у огородников вблизи крупных трасс.

Такая продукция может быть опасной, потому что садоводы могут использовать удобрения без меры, заявил он в разговоре с газетой «Взгляд».

Наибольшая опасность, которая может встретиться в овощах, бахчевых культурах (арбузах и дынях) и зелени, купленных не в магазине, — это нитраты, уточнил специалист.

«Да, они сами всё это вырастили, но, скорее всего, там будет повышено содержание тяжёлых металлов, фенолов и весь букет, который летит от автомобилей, с дороги, асфальта. Всё это не добавляет полезности», — заключил Викулов.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.