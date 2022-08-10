Гастроэнтеролог Морозова посоветовала не злоупотреблять арбузами и дынями
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Об этом сообщает «Российская газета».
Как отметила эксперт, бахчевые рекомендуется употреблять в тех случаях, когда нет обострения заболеваний органов пищеварения.
Дыня допустима отдельно от основного приёма пищи — за два часа до еды или через два часа после неё, добавила Морозова.
По её словам, пациентам с сахарным диабетом противопоказано употребление арбуза из-за его высокого гликемического индекса.
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