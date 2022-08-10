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Гастроэнтеролог Морозова посоветовала не злоупотреблять арбузами и дынями

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Врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова посоветовала не злоупотреблять арбузами и дынями.
Гастроэнтеролог Морозова посоветовала не злоупотреблять арбузами и дынями
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметила эксперт, бахчевые рекомендуется употреблять в тех случаях, когда нет обострения заболеваний органов пищеварения.

Дыня допустима отдельно от основного приёма пищи — за два часа до еды или через два часа после неё, добавила Морозова.

По её словам, пациентам с сахарным диабетом противопоказано употребление арбуза из-за его высокого гликемического индекса.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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