Диетолог Дюваль посоветовала отказаться от грибных блюд людям с заболеваниями ЖКТ

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, кому противопоказаны грибные блюда.

«Грибы достаточно тяжело перевариваются. Поэтому людям, которые страдают заболеваниями ЖКТ, имеют сниженную работу желчного пузыря или поджелудочной железы, нужно от грибов отказаться», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает эксперт, даже здоровым людям нежелательно употреблять грибы ежедневно, поскольку это тяжёлый продукт, изнашивающий ЖКТ.

«Один-два раза в неделю в сезон — вполне достаточно, чтобы получать питательные вещества, которые содержатся в грибах, и при этом себя хорошо чувствовать», — посоветовала Дюваль.

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