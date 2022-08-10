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Диетолог Дюваль посоветовала отказаться от грибных блюд людям с заболеваниями ЖКТ

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, кому противопоказаны грибные блюда.
Диетолог Дюваль посоветовала отказаться от грибных блюд людям с заболеваниями ЖКТ
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandra Troyan / EyeEm

«Грибы достаточно тяжело перевариваются. Поэтому людям, которые страдают заболеваниями ЖКТ, имеют сниженную работу желчного пузыря или поджелудочной железы, нужно от грибов отказаться», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает эксперт, даже здоровым людям нежелательно употреблять грибы ежедневно, поскольку это тяжёлый продукт, изнашивающий ЖКТ.

«Один-два раза в неделю в сезон — вполне достаточно, чтобы получать питательные вещества, которые содержатся в грибах, и при этом себя хорошо чувствовать», — посоветовала Дюваль.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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