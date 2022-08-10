В Татарстане зарегистрировали 76 случаев COVID-19 за сутки
- Gettyimages.ru
- © kokouu
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в республике достигло 154 452. Выздоровели 150 525 жителей.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 23 771 случай коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.