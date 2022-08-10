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В Минсельхозе назвали Турцию и Египет одними из крупнейших покупателей российского зерна

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Анастасия Румянцева
Крупнейшими покупателями российского зерна являются Турция, Египет, Иран. Об этом RT рассказали в Министерстве сельского хозяйства России.
В Минсельхозе назвали Турцию и Египет одними из крупнейших покупателей российского зерна
  • Gettyimages.ru

Кроме того, в этот список входят Саудовская Аравия и Ливия.

«Совокупно на эти страны приходится около 70% поставок зерновых», — уточнили в ведомстве.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за границу, но внутренний рынок обеспечит полностью.

Он пояснил, что возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями. Кроме того, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.

19 июля замглавы российского МИД Сергей Вершинин отметил, что в текущем году Россия рассчитывает экспортировать 37 млн т зерна. По его словам, в следующем году планируется экспортировать до 50 млн т.

Также Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по сбору пшеницы в России в 2022/23 сельскохозяйственном году.

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