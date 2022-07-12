Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы в России в 2022—2023 сельхозгоду

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Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по сбору пшеницы в России в сезоне-2022/2023 сельскохозяйственного года.
Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы в России в 2022—2023 сельхозгоду
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство, в США считают, что Россия соберёт с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года до 81,5 млн т пшеницы.

Вместе с этим прогноз экспорта остался на отметке 40 млн т.

Также в американском Минсельхозе пересмотрели в сторону понижения прогноз по кукурузе до 14,5 млн т. Оценки урожая ячменя остались без изменений — 19,5 млн т.

Как указывает российское агентство, согласно официальным прогнозам российских властей, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 млн т, в том числе рекордные за всю историю страны 87 млн т пшеницы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно предусмотрело около 200 млрд рублей на льготные кредиты аграриям в период посевной.

В июне глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с урожаем.

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