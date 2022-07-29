Минсельхоз России заявил о готовности увеличить прямую поддержку аграриев

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе пленарной сессии «Всероссийского дня поля — 2022» заявил о готовности властей увеличить прямую поддержку аграриев.

«Отмечу, что постоянно, что мы постоянно отслеживаем ситуацию с ценами на зерно и, как и вы, видим тренд на их снижение. В случае если цены продолжат снижаться и далее, мы примем решение и увеличим прямую поддержку производителей», — цитирует его РИА Новости.

Он также напомнил, что весь объём зерна, произведённого и реализованного аграриями, должен быть отражён в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС «Зерно»), которая должна заработать с 1 сентября.

Ранее Министерство сельского хозяйства России заявило, что кредитование сезонных полевых работ в стране с начала 2022 года увеличилось на 34,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года.