военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минсельхоз России заявил о готовности увеличить прямую поддержку аграриев

Короткая ссылка
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе пленарной сессии «Всероссийского дня поля — 2022» заявил о готовности властей увеличить прямую поддержку аграриев.
Минсельхоз России заявил о готовности увеличить прямую поддержку аграриев
  • Gettyimages.ru
  • © Andy Sacks

«Отмечу, что постоянно, что мы постоянно отслеживаем ситуацию с ценами на зерно и, как и вы, видим тренд на их снижение. В случае если цены продолжат снижаться и далее, мы примем решение и увеличим прямую поддержку производителей», — цитирует его РИА Новости.

Он также напомнил, что весь объём зерна, произведённого и реализованного аграриями, должен быть отражён в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС «Зерно»), которая должна заработать с 1 сентября.

Ранее Министерство сельского хозяйства России заявило, что кредитование сезонных полевых работ в стране с начала 2022 года увеличилось на 34,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить