Минсельхоз России рассказал о кредитовании сезонных полевых работ с начала 2022 года
Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.
«По состоянию на 13 июля общий объём кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 586,2 млрд рублей. Это на 34,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года», — сообщили в министерстве.
По данным ведомства, Россельхозбанк выдал 395 млрд рублей, Сбербанк — 191,2 млрд рублей.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что в текущем году Россия рассчитывает экспортировать 37 млн т зерна.