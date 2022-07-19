Минсельхоз России рассказал о кредитовании сезонных полевых работ с начала 2022 года

Министерство сельского хозяйства России заявило, что кредитование сезонных полевых работ в стране с начала 2022 года увеличилось на 34,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. «По состоянию на 13 июля общий объём кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 586,2 млрд рублей. Это на 34,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года», — сообщили в министерстве. По данным ведомства, Россельхозбанк выдал 395 млрд рублей, Сбербанк — 191,2 млрд рублей. Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что в текущем году Россия рассчитывает экспортировать 37 млн т зерна.