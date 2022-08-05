Минсельхоз: Россия в этом году может сократить план по поставкам зерна за рубеж

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за границу, но внутренний рынок обеспечит полностью.

По его словам, возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями. Кроме того, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.

«В совокупности всё это создаёт риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако, если не будут достигнуты запланированные объёмы, экспортные планы в 50 млн т нам придётся пересмотреть», — цитирует РИА Новости Патрушева.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин отметил, что в текущем году Россия рассчитывает экспортировать 37 млн т зерна. По его словам, в следующем году планируется экспортировать до 50 млн т.

Также Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по сбору пшеницы в России в сезоне-2022/2023 сельскохозяйственного года.

Вместе с этим прогноз экспорта остался на отметке 40 млн т.