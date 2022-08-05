военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минсельхоз: Россия в этом году может сократить план по поставкам зерна за рубеж

Короткая ссылка
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за границу, но внутренний рынок обеспечит полностью.
Минсельхоз: Россия в этом году может сократить план по поставкам зерна за рубеж
  • РИА Новости

По его словам, возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями. Кроме того, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.

«В совокупности всё это создаёт риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако, если не будут достигнуты запланированные объёмы, экспортные планы в 50 млн т нам придётся пересмотреть», — цитирует РИА Новости Патрушева.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин отметил, что в текущем году Россия рассчитывает экспортировать 37 млн т зерна. По его словам, в следующем году планируется экспортировать до 50 млн т.

Также Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по сбору пшеницы в России в сезоне-2022/2023 сельскохозяйственного года.

Вместе с этим прогноз экспорта остался на отметке 40 млн т.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить