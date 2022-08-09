Диетолог Залетова напомнила о калорийности семечек

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что семечки подсолнуха по калорийности могут соперничать с блюдами ежедневного рациона.

Основной вред семечек подсолнуха в их высокой калорийности, напомнила она в разговоре с радио Sputnik.

«Семечки даже за еду не считаются, но при этом в 100 гр может содержаться до 700 ккал. Иногда люди не учитывают высокую калорийность семечек и не понимают, почему их употребление приводит к набору веса», — сказала Залетова.

Употребление в большом количестве жареных семечек опасно тем, что может спровоцировать возникновение онкологического заболевания, добавила диетолог. По её словам, за один раз можно съедать не более 30 гр продукта.

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