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Отоневролог Лацинова назвала способы справиться с мигренью

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Цефалголог, отоневролог Анна Лацинова рассказала, что в том числе соблюдение правильного режима дня поможет справиться с мигренью и головной болью.
Отоневролог Лацинова назвала способы справиться с мигренью
  • Gettyimages.ru
  • © Ol'ga Efimova / EyeEm

«Когда мы говорим про режим, это не только про то, во сколько ложиться спать и просыпаться. Хотя это, несомненно, важно, потому что уменьшение и увеличение продолжительности сна — это триггер мигрени. Но ещё необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а также приёма пищи», — отметила врач в беседе с «Москвой 24».

Кроме этого, стоит завести дневник и отмечать в нём все приступы, а также их возможные провокаторы, подчеркнула специалист.

Спровоцировать головную боль может стресс, голод, недостаток или переизбыток сна, душное помещение, мерцающий свет, определённая пища и напитки: твёрдые сорта сыра, красные или игристые вина, сказала Лацинова.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, какие полезные элементы стоит употреблять человеку для здоровой работы кишечника.

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