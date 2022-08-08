Врач Дубинин объяснил неэффективность метода подсчёта калорий

Санитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин объяснил, почему не стоит считать калории на диете.

Чтобы не набирать лишний вес, достаточно придерживаться полноценного рациона и заниматься спортом, сказал он в разговоре с URA.RU.

«Рассчитать норму калорий не всегда представляется необходимым для здоровых людей с активным образом жизни. К тому же понятие калорийности продуктов довольно субъективно и часто зависит не от энергоценности самого продукта, а от его последующей обработки. Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах трудно, потому что, в первую очередь, берётся математический расчёт, а не химический. Вы можете так и не узнать, сколько энергии потребили, даже просчитав всё на калькуляторе или следуя таблицам калорийности», — уточнил Дубинин.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.