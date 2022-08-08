военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Дубинин объяснил неэффективность метода подсчёта калорий

Короткая ссылка
Санитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин объяснил, почему не стоит считать калории на диете.
Врач Дубинин объяснил неэффективность метода подсчёта калорий
  • Gettyimages.ru

Чтобы не набирать лишний вес, достаточно придерживаться полноценного рациона и заниматься спортом, сказал он в разговоре с URA.RU.

«Рассчитать норму калорий не всегда представляется необходимым для здоровых людей с активным образом жизни. К тому же понятие калорийности продуктов довольно субъективно и часто зависит не от энергоценности самого продукта, а от его последующей обработки. Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах трудно, потому что, в первую очередь, берётся математический расчёт, а не химический. Вы можете так и не узнать, сколько энергии потребили, даже просчитав всё на калькуляторе или следуя таблицам калорийности», — уточнил Дубинин.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить