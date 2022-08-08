Врач Дубинин объяснил неэффективность метода подсчёта калорий
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Чтобы не набирать лишний вес, достаточно придерживаться полноценного рациона и заниматься спортом, сказал он в разговоре с URA.RU.
«Рассчитать норму калорий не всегда представляется необходимым для здоровых людей с активным образом жизни. К тому же понятие калорийности продуктов довольно субъективно и часто зависит не от энергоценности самого продукта, а от его последующей обработки. Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах трудно, потому что, в первую очередь, берётся математический расчёт, а не химический. Вы можете так и не узнать, сколько энергии потребили, даже просчитав всё на калькуляторе или следуя таблицам калорийности», — уточнил Дубинин.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.