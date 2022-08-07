Диетолог Соломатина рассказала об оптимальном меню для жаркой погоды

Диетолог Елена Соломатина рассказала об оптимальном меню для жаркой погоды.

«Во время жары нам не хочется тяжёлых мясных продуктов, наваристых бульонов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, желательны более лёгкие блюда, например свекольники, окрошки, супы на сухофруктах, ботвинники.

«Второе — всё, что содержит много влаги, потому что мы в жару теряем очень много воды, а вместе с жидкостью уходят минеральные соли. Нужно есть всевозможные овощи и фрукты, нужно употреблять как можно больше таких блюд — салаты, десерты из ягод, желе», — сообщила Соломатина.

Как отметила эксперт, нежирная кисломолочная продукция тоже допустима. В качестве примера Соломатина привела кефир и простоквашу.

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