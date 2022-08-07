Эндокринолог Королёва дала советы по употреблению арбузов и дынь

Эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королёва заявила, что употребление арбузов и дынь желательно ограничить при сердечной недостаточности и нарушении работы почек.

«Как правило, эти люди знают о своих заболеваниях и понимают свою норму», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также нежелательно есть много арбузов и дынь при сахарном диабете.

«При этом диагнозе один ломтик арбуза или дыни можно съесть в первой половине дня, до ужина. После этого лакомства лучше сходить погулять, поплавать, покататься на велосипеде: так полученные углеводы проще усвоятся», — отметила Королёва.

Как считает эксперт, в целом каждый человек может позволить себе один ломтик арбуза или дыни в день.

«Обратите внимание, чтобы плоды были спелыми и без повреждений кожицы. Покупайте их только в магазинах и специализированных сертифицированных местах, чтобы минимизировать риск покупки некачественного товара», — заключила Королёва.

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