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Эндокринолог Королёва дала советы по употреблению арбузов и дынь

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Эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королёва заявила, что употребление арбузов и дынь желательно ограничить при сердечной недостаточности и нарушении работы почек.
Эндокринолог Королёва дала советы по употреблению арбузов и дынь
  • Gettyimages.ru

«Как правило, эти люди знают о своих заболеваниях и понимают свою норму», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также нежелательно есть много арбузов и дынь при сахарном диабете.

«При этом диагнозе один ломтик арбуза или дыни можно съесть в первой половине дня, до ужина. После этого лакомства лучше сходить погулять, поплавать, покататься на велосипеде: так полученные углеводы проще усвоятся», — отметила Королёва.

Как считает эксперт, в целом каждый человек может позволить себе один ломтик арбуза или дыни в день.

«Обратите внимание, чтобы плоды были спелыми и без повреждений кожицы. Покупайте их только в магазинах и специализированных сертифицированных местах, чтобы минимизировать риск покупки некачественного товара», — заключила Королёва.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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