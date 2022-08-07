В Оренбургской области зафиксировали 82 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 82 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 218 790 жителей. Выздоровел 213 451 человек, в том числе 47 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 2410 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, заболевших омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.