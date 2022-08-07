В Удмуртии выявили 88 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 88 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 36 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 1122 пациента. Состояние 50 пациентов в ковидных стационарах средней степени тяжести, одного — тяжёлое, передаёт udm-info.ru.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.