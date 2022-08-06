Аналитик Чарный: неурожай оливок в Европе повысит спрос на подсолнечное масло из России

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный допустил рост спроса на подсолнечное масло из России из-за неурожая оливок в Европе.

«Надо понимать, что засуха ударила не только по оливковым, а вообще по всем масличным культурам: по кукурузе, по подсолнечнику. И в этой ситуации те запасы подсолнечника, которые есть у России, будут сейчас очень востребованы и в виде семечки, и в виде готового продукта, и в виде масла» — приводит его слова РИА Новости.

Чарный отметил, что дефицит урожая оливок в Европе сохранится несколько лет, что приведёт к росту цен.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

По словам профессора стратегических исследований Центра политического анализа в Нью-Дели Брахмы Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.