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Диетолог Дюваль рассказала о рисках употребления дыни

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что людям с сахарным диабетом и с обострением язвы желудка не следует употреблять дыню.
Диетолог Дюваль рассказала о рисках употребления дыни
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Москвой 24» диетолог объяснила, что в дынях и арбузах много сока, содержащего фруктозу, которая повышает сахар в крови. Большое количество сахара в дыне может также приводить к отёкам.

«Кроме того, дыня — достаточно тяжёлый продукт, и нужно помнить, что переваривается она не в желудке, а в кишечнике, поэтому её нельзя употреблять вместе с другой едой. Детям часто предлагают есть дыню после еды «на сладкое». Так делать нельзя», — добавила врач.

Дюваль порекомендовала есть не больше 200 г дыни детям и не более 400 г взрослым, чтобы подъём сахара в крови был не таким сильным. Употреблять дыню лучше всего с чистой питьевой водой.

Ранее в разговоре с URA.RU врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что зелень, ягоды и овощи, богатые жидкостью, являются самыми полезными продуктами для стабильной работы почек.

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