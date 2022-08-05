Диетолог Тихомирова рассказала о пользе БАДов
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Как объяснила эксперт в разговоре с «Известиями», БАДы — это биологически активные вещества, направленные на укрепление здоровья человека. В России такие добавки приравниваются к пищевым продуктам.
Назначение БАДов — восполнить в организме человека недостаток определённых необходимых витаминов и микроэлементов.
«В НИИ питания одно время проводились подсчёты, результаты которых показали, что необходимое организму для полноценного функционирования количество витаминов, минералов и других веществ содержится в рационе, калорийность которого будет составлять 6 тыс. ккал. Мы едим намного меньше калорий, поэтому дефициты необходимых веществ восполняем с помощью биологически активных добавок к пище», — отметила Тихомирова.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.