Диетолог Панова назвала усиливающие калорийность кофе ингредиенты

Врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова рассказала, какой кофе безопасен для фигуры.

К кофе стоит относиться как к еде, ведь каждый дополнительный ингредиент, который мы в него включаем, добавляет ему калорийности», — объяснила специалист в разговоре с сайтом издания «Аргументы и Факты».

«Кофе коварен тем, что он является напитком, а значит, мы легко добавляем его к той или иной еде как финал. На деле же чашка, например, латте приносит дополнительные 120 ккал», — предупредила Панова.

По её словам, специи, такие как корица или кардамон, не увеличивают калорийность продукта, в отличие от сливок, молока, сахара или сиропа.

Самым диетическим вариантом напитка является чёрный кофе без сахара, заключила специалист.

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