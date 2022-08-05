военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Панова назвала усиливающие калорийность кофе ингредиенты

Короткая ссылка
Врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова рассказала, какой кофе безопасен для фигуры.
Диетолог Панова назвала усиливающие калорийность кофе ингредиенты
  • Gettyimages.ru

К кофе стоит относиться как к еде, ведь каждый дополнительный ингредиент, который мы в него включаем, добавляет ему калорийности», — объяснила специалист в разговоре с сайтом издания «Аргументы и Факты».

«Кофе коварен тем, что он является напитком, а значит, мы легко добавляем его к той или иной еде как финал. На деле же чашка, например, латте приносит дополнительные 120 ккал», — предупредила Панова.

По её словам, специи, такие как корица или кардамон, не увеличивают калорийность продукта, в отличие от сливок, молока, сахара или сиропа.

Самым диетическим вариантом напитка является чёрный кофе без сахара, заключила специалист.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, какие полезные элементы стоит употреблять человеку для здоровой работы кишечника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить