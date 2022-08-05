Эндокринолог Русанов назвал способы избежать срывов при похудении

Врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов рассказал, что во избежание срывов в процессе похудения следует придерживаться ряда правил.

В беседе с «Известиями» он отметил, что частой причиной срывов является резкое ограничение калорийности питания или нерационального режима питания, что характерно для некоторых диет.

В такой ситуации организм испытывает стресс, резко повышается аппетит, а потерянные килограммы могут вернуться с избытком.

«Чтобы избежать срыва, я бы рекомендовал следующее. Во-первых, худеть надо постепенно. При избытке веса оптимальной динамикой снижения веса является похудение на 5—10% от исходной массы тела. При достижении целевого веса рекомендуется в течение длительного времени (6—12 месяцев) поддерживать достигнутый результат. Такой вариант похудения является наиболее физиологичным», — объяснил эксперт.

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