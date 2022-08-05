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Экономист Марголин оценил предложение освободить пенсионеров с детьми от уплаты НДФЛ

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Ангелина Шурпина
Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с RT прокомментировал предложение освободить пенсионеров с малолетними детьми от уплаты НДФЛ с зарплаты.
Экономист Марголин оценил предложение освободить пенсионеров с детьми от уплаты НДФЛ
  • РИА Новости

По мнению специалиста, будет довольно много попыток «получить подобную льготу не очень обоснованно».

Он также отметил, что процесс тяжело контролировать.

По словам Марголина, более актуальным можно назвать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить пенсионеров с малолетними детьми от уплаты НДФЛ с зарплаты.

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