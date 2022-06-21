В России предложили выплачивать декретные деньги работающим матерям авансом
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Депутаты «Единой России» прорабатывают совместно с Общественной палатой идею сделать выплаты гибкими. В настоящее время пособие по уходу за ребёнком начисляют, пока ему не исполнится полтора года. Но если женщина выходит на работу раньше и работает на полную ставку, то выплаты прекратятся.
«Это не совсем верный подход, ведь опять-таки человек уже уплатил страховые взносы, и сумма пособия по идее уже должна быть его. Было бы правильно, если он решит выйти из отпуска раньше, увеличить ему ежемесячную сумму за счёт тех месяцев, которые он не досидит в отпуске. То есть вместо того, чтобы платить, например, по 30 тыс. в течение 18 месяцев, платить по 45 в течение 12 месяцев», — уточнила Буцкая.
По её словам, такие отношения должны быть задокументированы.
«Есть и другие вопросы. Не должно быть такого, чтобы маму заставляли выходить на работу раньше. Это должно быть только для тех, у кого есть такие желание и возможность», — добавила депутат.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о мерах поддержки многодетных семей.