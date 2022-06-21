В России предложили выплачивать декретные деньги работающим матерям авансом

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выразила мнение, что матерям, которые хотят выйти из отпуска по уходу за ребёнком пораньше, необходимо дать возможность получить положенное пособие авансом.
В России предложили выплачивать декретные деньги работающим матерям авансом
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  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Депутаты «Единой России» прорабатывают совместно с Общественной палатой идею сделать выплаты гибкими. В настоящее время пособие по уходу за ребёнком начисляют, пока ему не исполнится полтора года. Но если женщина выходит на работу раньше и работает на полную ставку, то выплаты прекратятся.

«Это не совсем верный подход, ведь опять-таки человек уже уплатил страховые взносы, и сумма пособия по идее уже должна быть его. Было бы правильно, если он решит выйти из отпуска раньше, увеличить ему ежемесячную сумму за счёт тех месяцев, которые он не досидит в отпуске. То есть вместо того, чтобы платить, например, по 30 тыс. в течение 18 месяцев, платить по 45 в течение 12 месяцев», — уточнила Буцкая.

По её словам, такие отношения должны быть задокументированы.

«Есть и другие вопросы. Не должно быть такого, чтобы маму заставляли выходить на работу раньше. Это должно быть только для тех, у кого есть такие желание и возможность», — добавила депутат.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о мерах поддержки многодетных семей.

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