В России предложили выплачивать декретные деньги работающим матерям авансом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выразила мнение, что матерям, которые хотят выйти из отпуска по уходу за ребёнком пораньше, необходимо дать возможность получить положенное пособие авансом.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Депутаты «Единой России» прорабатывают совместно с Общественной палатой идею сделать выплаты гибкими. В настоящее время пособие по уходу за ребёнком начисляют, пока ему не исполнится полтора года. Но если женщина выходит на работу раньше и работает на полную ставку, то выплаты прекратятся.

«Это не совсем верный подход, ведь опять-таки человек уже уплатил страховые взносы, и сумма пособия по идее уже должна быть его. Было бы правильно, если он решит выйти из отпуска раньше, увеличить ему ежемесячную сумму за счёт тех месяцев, которые он не досидит в отпуске. То есть вместо того, чтобы платить, например, по 30 тыс. в течение 18 месяцев, платить по 45 в течение 12 месяцев», — уточнила Буцкая.

По её словам, такие отношения должны быть задокументированы.

«Есть и другие вопросы. Не должно быть такого, чтобы маму заставляли выходить на работу раньше. Это должно быть только для тех, у кого есть такие желание и возможность», — добавила депутат.

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