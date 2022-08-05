В России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить пенсионеров с малолетними детьми от уплаты НДФЛ с зарплаты. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что нередко роль родителей, которые нуждаются в государственной поддержке, выполняют работающие пенсионеры, на чьём иждивении находятся дети.

У кого-то из них появился ребёнок незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекуном малолетнего в результате форс-мажорных обстоятельств, например, гибели родителей ребёнка, отметил Орлов.

Чтобы создать условия для ребёнка, работающие пенсионеры (родители или взявшие на себя роль законных представителей) вынуждены продолжить или возобновить трудовую деятельность с целью получения необходимых для воспитания ребёнка дополнительных финансовых ресурсов.

При этом работающие пенсионеры в настоящее время, как и другие работники, обязаны уплачивать с заработной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с заработной платы в случае, если на иждивении у них имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать декретные деньги работающим матерям авансом.