военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить пенсионеров с малолетними детьми от уплаты НДФЛ с зарплаты. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении
  • РИА Новости

В обращении политолог отметил, что нередко роль родителей, которые нуждаются в государственной поддержке, выполняют работающие пенсионеры, на чьём иждивении находятся дети.

У кого-то из них появился ребёнок незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекуном малолетнего в результате форс-мажорных обстоятельств, например, гибели родителей ребёнка, отметил Орлов.

Чтобы создать условия для ребёнка, работающие пенсионеры (родители или взявшие на себя роль законных представителей) вынуждены продолжить или возобновить трудовую деятельность с целью получения необходимых для воспитания ребёнка дополнительных финансовых ресурсов.

При этом работающие пенсионеры в настоящее время, как и другие работники, обязаны уплачивать с заработной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с заработной платы в случае, если на иждивении у них имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать декретные деньги работающим матерям авансом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить