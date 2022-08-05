Иммунолог Крючков предупредил о последствиях повторного заболевания COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что чем чаще человек болеет COVID-19, тем серьёзнее могут быть последствия заболевания для здоровья.

«Опасность в том, что каждый последующий эпизод заболевания приводит ко всё более серьёзным последствиям для здоровья — даже у относительно здоровых людей среднего возраста», — отметил он в разговоре с «Известиями».

В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU напомнил, что люди, заболевшие коронавирусом, чаще всего испытывают типичные симптомы ОРВИ, среди которых боль в горле, отёк и насморк.

«Симптомы для тех людей, которые никогда не болели и не вакцинировались, могут отличаться своей тяжестью. Эти люди могут болеть гораздо серьёзнее», — добавил Волчков.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, заболевших омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.