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Иммунолог Крючков предупредил о последствиях повторного заболевания COVID-19

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что чем чаще человек болеет COVID-19, тем серьёзнее могут быть последствия заболевания для здоровья.
Иммунолог Крючков предупредил о последствиях повторного заболевания COVID-19
  • Gettyimages.ru

«Опасность в том, что каждый последующий эпизод заболевания приводит ко всё более серьёзным последствиям для здоровья — даже у относительно здоровых людей среднего возраста», — отметил он в разговоре с «Известиями».

В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU напомнил, что люди, заболевшие коронавирусом, чаще всего испытывают типичные симптомы ОРВИ, среди которых боль в горле, отёк и насморк.

«Симптомы для тех людей, которые никогда не болели и не вакцинировались, могут отличаться своей тяжестью. Эти люди могут болеть гораздо серьёзнее», — добавил Волчков.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, заболевших омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развитие тяжёлых осложнений.

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